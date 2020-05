Der 24-jährige Tiroler und die 20-jährige Niederösterreicherin sind mittlerweile Wahlgrazer, leben in einer Wohngemeinschaft und trainieren hier: „Die Bedingungen für den Mountainbike-Sport sind in Graz unschlagbar,“ sagt der Mann aus St. Johann, „deshalb bin ich schon viereinhalb Jahre hier. Die Trails am Plabutsch oder im Plattengebiet sind top. Man findet aber auch mit dem Straßenrad tolle Trainingsstrecken bis an die slowenische Grenze.“