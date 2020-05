Insgesamt sechs Züge

Zehn der insgesamt 80 angekommenen Damen aus Rumänien sind für die 24-Stunden-Betreuung in der Steiermark vorgesehen. „Wir haben insgesamt sechs Züge genehmigt bekommen. Am Donnerstag kommt der nächste, und da geht dann der Großteil in die Steiermark“, weiß Andreas Herz. Der steirische WKO-Vizepräsident war maßgeblich an der Koordinierung des Zugkorridors beteiligt.