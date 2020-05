Wenig später erhielt der 27-Jährige per Post zwei Pakete mit jeweils 1000 Euro teuren Mobiltelefonen. Er wurde aufgefordert, die Pakete an eine italienische Adresse weiterzuleiten. Daraufhin ging der Mann zur Polizei. Diese forschte eine 23-jährige Frau aus Spittal an der Drau als Täterin aus. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.