Die Obst- und Gemüsebauern ringen um Erntehelfer für Erdbeeren und Frischgemüse. Am vorigen Freitag wurden daher das erste Mal 213 Ukrainer eingeflogen. Zwar eine Erleichterung für die Betriebe, zugleich wurde das Risiko der Hilfe aus dem Ausland aufgezeigt: Nach Ankunft wurde eine Person positiv auf Covid-19 getestet. Sie kam sofort in Quarantäne, dazu auch 19 weitere Pflücker, die vier anderen Betrieben zugeteilt worden waren. Sie befinden sich nun ebenfalls in 14-tägiger Quarantäne.