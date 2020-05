Am Montagvormittag ist der lang erwartete Sonderzug mit rumänischem Pflegepersonal in Österreich eingetroffen. 80 Pflegerinnen und Pfleger sind von Westrumänien bis zum Flughafen Wien-Schwechat durchgefahren. Bei 33.000 Personen in Österreich, die auf 24-Stunden-Pflege angewiesen sind, galt es, angesichts der Corona-Krise „kreativ zu sein“ und viele Betreuerinnen zur Verfügung zu stellen, wie Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) im Interview mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller erklärt. Im Gespräch schildert sie außerdem, welche Schwierigkeiten so ein Transport in Zeiten von geschlossenen Grenzen mit sich gebracht hat.