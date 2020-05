Mit einem Messer, das er zuvor aus dem Sortiment des Supermarkts genommen hatte, bedrohte am 4. März kurz vor 20 Uhr ein nach wie vor Unbekannter die Kassierin eines Hofer-Markts in Telfs. Dann nahm er Geld aus der Kassenlade und flüchtete. Zwei Tage später legte vermutlich derselbe Mann als vermeintlicher Kunde im M-Preis Pfaffenhofen Waren auf das Band. In der Folge zückte er ein Messer, nahm Geld aus der Kassenlade und flüchtete. In beiden Fällen fiel die Beute laut Angaben der Polizei eher bescheiden aus.