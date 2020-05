Der Weißstorch gilt als Frühlingsbote und Überbringer von Babys. In Oberösterreich ist der großer Schreitvogel mit den roten Stelzbeinen und dem langem Schnabel ein sehr seltener Brutvogel. Am Montag, 4. Mai ist das erste Weißstorch-Küken im Horst auf der Volksschule von Saxen geschlüpft. Am Samstag hat auch das letzte der vier Jungen das Ei verlassen, so Robert Gattringer, OÖ. Storchenbeauftragter und Mitarbeiter bei der Naturschutzbund-Regionalgruppe Machland Nord. Nun bleibt zu hoffen, dass das Quartett die Eisheiligen gut überstehen wird.