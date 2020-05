Ende April begann für Langlauf-Ass Teresa Stadlober das Sommer-Training für den WM-Winter 2020/21. Nach dem Rücktritt von Bernhard Tritscher ist die 27-Jährige vom SC Radstadt nun in neuer Rolle unterwegs – als dienstälteste Langläuferin im ÖSV! An Motivation fehlt es ihr nicht: „Ich gehe mit großen Zielen in die WM-Saison.“