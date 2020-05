Stark reduziert hat sich durch das coronabedingte niedrigere Verkehrsaufkommen auch der damit verbundene Lärmpegel auf Tirols Straßen. Unter Federführung von Obmann Fritz Gurgiser fordert das Transitforum Austria-Tirol jetzt in einem Offenen Brief an den Landtag und die Landesregierung eine Lärmschutzoffensive.