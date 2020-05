Derzeit drei Spezialinstitute für Testungen

Bei den laborabhängigen Tests hingegen „sind wir gerade in einer Umbruchphase“, sagte Hörmann. Diese können jedoch nur in Speziallabors mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden, weil dafür das lebende Virus angezüchtet werden muss. In Verbindung mit der Blutprobe wird dann festgestellt, ob der Patient bereits „neutralisierende Antikörper“ entwickelt hat und damit die Zellen vor einem Eindringen schützt, erklärt Ursula Wiedermann-Schmidt von der Medizinischen Universität Wien. Das aufwendige Verfahren ist in Österreich drei Spezialinstituten für Virologie in Wien und Innsbruck vorbehalten.