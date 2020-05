Kurz nach 21 Uhr Ortszeit war Sonntag der erste Sonderzug mit Pflegepersonal (siehe auch Seiten 4 und 5) in der westrumänischen Stadt Timisoara losgerollt. Dutzende Betreuerinnen und drei Kollegen waren auf dem Weg nach Wien-Schwechat. „Die Nacht verlief ruhig. Allen ging es gut, es gab keine besonderen Vorkommnisse“, so Kurt Bauer, Leiter vom Verkehr bei den ÖBB. Er begleitete die Fahrt. Unter Einhaltung sämtlicher notwendigen Schutzvorkehrungen fuhr der Zug am Montag zeitig in der Früh in Parndorf ein. Auf dem Bahnsteig warteten 16 Polizisten. Eingeteilt in Zweiergruppen, übernahmen die Beamten die Einreisekontrolle. Überprüft wurden unter anderem die Aufenthaltsgenehmigung.