Beschützende Decke entrissen

„Es geschah nicht plötzlich, aber so viel in mir veränderte sich. Die Liebe und zärtliche Umarmung einer Mutter zu verlieren ist so, als würde dir jemand eine beschützende Decke entreißen.“ In Gedenken an Marcheline ließ sich die Schauspielerin den Buchstaben W auf ihre Hand tätowieren. Als sie ein Kind war, sang ihre Mutter ihr nämlich stets das Lied „Winter“ der Rolling Stones vor.