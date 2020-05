Erneute Schwerpunktaktion in kleinen Lebensmittelgeschäften am Sonntag in der Bundeshauptstadt: Die Gruppe Sofortmaßnahmen und das Wiener Marktamt nahmen diesmal 58 Betriebe ins Visier. Insgesamt setzte es 173 Anzeigen, wie die Behörden am Montag mitteilten. Zahlreiche Verstöße gab es gegen das Sonntagsöffnungsverbot, aber auch gegen die Corona-Bestimmungen.