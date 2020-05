Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) meinte am Montag im „Standard“, dass das glimpfliche Abschneiden des Landes nicht mit der hohen Anzahl an Akutbetten (rund 5,5 pro 1000 Einwohner) zusammenhänge. Die Gegenbeispiele erklärt er mit anderen Faktoren: In Norditalien etwa hätten die vielen chinesischen Arbeiter in der Textilindustrie das Virus stark verbreitet. Vor allem aber spiele die Wohnsituation, konkret das Zusammenleben von Jung und Alt, eine entscheidende Rolle.