Wenn in Niederösterreich rasche Hilfe aus der Luft erforderlich ist, so kam diese bisher ausschließlich vom ÖAMTC: Christophorus 2 (Krems), Christophorus 3, Christophorus 33 (beide aus Wiener Neustadt), Christophorus 15 (Ybbsitz) sowie Christophorus 9 (Wien) decken das gesamte blau-gelbe Bundesland ab. Seit Ende April gibt es in Bad Vöslau nun - wie berichtet - einen weiteren Helikopter. Die rot lackierte Maschine wird von einer Salzburger Firma betrieben.