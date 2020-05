In einem Beitrag des MDR sagte Rangnick, es müssten „schon sehr viele Komponenten zusammenkommen“ für einen Wechsel nach Italien. Klar scheint nun, dass eine Zusammenarbeit mit Maldini, der mit Milan siebenmal Meister wurde und fünfmal den Pokal der Landesmeister respektive die Champions League gewann, kaum möglich ist. Der AC mit dem neuen Klubchef Ivan Gazidis will endlich an alte Erfolge anknüpfen. Milans bisher letzter Meistertitel in der Serie A datiert aus dem Jahr 2004.