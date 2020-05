Zum Vorfall war es laut Polizei bereits am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling gekommen. Der Nachbar, der den Schlüssel für das Haus von der Besitzerin erhalten hatte, sah plötzlich einen Lichtschein im Haus. In dem Wissen, dass es sich nicht um die Bewohnerin selbst handeln konnte, betrat der Mann das Gebäude und sah nach dem Rechten.