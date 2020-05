Lehren für nächste Woche gezogen

In dieser ersten Unterrichtswoche habe man auch schon Dinge für die Rückkehr der Jüngeren gelernt: So wurde die Garderobenpflicht an Zins‘ Standort etwa aufgehoben, in den meist unterirdischen Garderoben sei es schlicht zu eng. Bewährt hätten sich auch kontaktlose automatische Desinfektionsspender, die von den Schülern gleich nach Betreten der Schule benutzt werden müssen.