Heute Vormittag kam es zu einem Unfall in Zell am See. Ein 21-jähriger Mann kam dabei von der Fahrbahn ab. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich das linke Vorderrad des PKW. Der Lenker blieb unverletzt, seine Beifahrerin verletzte sich unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.