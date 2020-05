Schwierige Zeiten für die Mitarbeiter im Flughafen Schwechat: Normalerweise werden am Tag 100.000 Passagiere abgefertigt, derzeit sind es keine 300. Gestern machte Landesrat Jochen Danner Station, um dem Betriebsrat den Rücken zu stärken – und die Vorstellungen des Landes Niederösterreich für Airport und AUA darzulegen. „Wir haben in den vergangenen Jahren 30 Millionen Euro in den Flughafen investiert, knapp 300 Millionen im weiteren Umfeld folgen“, so Danninger. Insgesamt werden fünf Prozent der Wertschöpfung im Land in Schwechat generiert, dazu 55.000 Jobs.