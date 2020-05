Wiener Studio startet Crowdfunding für Online-Game

Die Wiener Spieleentwickler „Follow the Feathers“ bitten für ihr aktuellstes Projekt um Unterstützung der Gaming-Community. Via Crowdfunding sind sie auf der Suche nach Investoren für „Weaving Tides“, ihr neuestes Spiel. In diesem gilt es, magische Stickereien und Bänder zu sammeln, knifflige Rätsel und eine Vielzahl an großen sowie kleinen Kreaturen zu überwinden und die Mysterien einer gewobenen Welt zu entwirren.