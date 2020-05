Fast drei Jahre lang schuftete der Mann in der Küche eines Gastronomiebetriebes. Offiziell 40 Stunden die Woche, doch zusätzlich ordnete der Chef Überstunden an - insgesamt 1100. Doch Geld dafür gab’s kaum und auch beim Zeitausgleich war der Chef geizig. Zudem bezahlte die Firma weder Urlaubs- noch Weihnachtsgeld korrekt aus. Urlaub gab’s übrigens auch nur viereinhalb Wochen in drei Jahren! Als der Mitarbeiter schließlich darauf pochte, seine Überstunden finanziell abgegolten zu bekommen, warf ihn der Wirt raus.