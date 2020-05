Deodorants ohne in Verruf geratenes Aluminium sind sehr gefragt. Ökotest hat daher 50 alu-freie Sprays und Zerstäuber im Labor auf bedenkliche Stoffe testen lassen. 25 Produkte waren „sehr gut“, zehn fielen mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ durch. Der Rest teilte sich in sechs „gut“, sieben „befriedigend“ und zwei „ausreichend“, berichtete die Arbeiterkammer Oberösterreich am Montag.