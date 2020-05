Coole Tipps für den Tag des Cocktails zu Hause

Einen leckeren Cocktail in der Hand, an der Bar in einem Szene-Lokal oder am Donaukanal bei schönem Wetter sitzend - normalerweise feiert man so den Tag des Cocktails am 13. Mai. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Bars haben noch nicht geöffnet, die Stimmung ist gedämpft. Doch so soll es nicht sein.