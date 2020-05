In punkto Wahlberechtigte wird sich nichts mehr ändern, denn der Stichtag ist immer noch der alte. Jene Jugendlichen, die in der Zwischenzeit wahlberechtigt sind, dürfen nicht zum neuen Wahltermin ihre Stimme abgeben. Diese „Unschärfe“ nehme man in Kauf, denn die Alternative wäre eine komplett neue Wahlausschreibung sowie eine Verschiebung des Urnengangs um zumindest ein halbes Jahr gewesen, so Kindermann.