„Bereits seit vergangener Woche finden an den Kontrollstellen auf der A12 in Kundl und Radfeld sowie am nachgeordneten Straßennetz in Leisach, Musau, Nauders und Achenwald wieder verstärkt Verkehrskontrollen statt. Damit wird das Kontrollnetz auf den Tiroler Straßen wieder verdichtet“, schilderte Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe am Montag.