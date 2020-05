Zwei weitere Menschen sind seit Sonntag an den Folgen des Coronavirus gestorben. Bislang wurden im gesamten Land insgesamt 620 Todesopfer registriert. Mit 144 Toten wurden weiterhin in Wien die meisten Todesfälle verzeichnet. Wie es am Montag seitens der Wiener Statistikbehörde hieß, starben seit Beginn der Pandemie jedoch nicht mehr Menschen in der Bundeshauptstadt als gewöhnlich bzw. als anhand der Statistik erwartet worden wäre.