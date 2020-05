Der Sportmanagement-Spezialist Christoph Breuer hält angesichts der Coronavirus-Krise eine deutliche Reduzierung der Spielergehälter in der deutschen Fußball-Bundesliga für notwendig. Der Professor der Deutschen Sporthochschule in Köln schrieb in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von bis zu 50 Prozent.