Im Johnnys in Oberndorf feiern normalerweise zwischen 500 und 1000 Gäste an einem Abend. Inhaber Daniel Heidenreich, geht davon aus, dass der seit 1972 bestehende Familienbetrieb die Krise überlebt. In den fast 50 Jahren Betriebszeit konnten schließlich Rücklagen angespart werden. Am Freitag hat Heidenreich zwischen 17 und 23 Uhr eröffnet. Das Geschehen findet jetzt in kleiner, abgespeckter Variante in einem Lokalbereich sowie auf der Terrasse statt. „Bei unserer Morizz Ginbar steht nun der Max und Morizz Burgergrill mit Cocktaillounge“, erzählt Heidenreich über das an die Coronaregeln adaptierte, neue Konzept.