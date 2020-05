Am Samstag (16. Mai) präsentiert Conchita mit Steven Gätjen auf ProSieben den „Free European Song Contest“ - den von Stefan Raab ersonnenen Ersatz für die Corona-Absage des 65. ESC in Rotterdam. Dabei treten mehrere Länder gegeneinander an - darunter auch Österreich. Die Kandidaten sind noch geheim, sollen aber prominente, in Deutschland lebende Künstler mit Bezug zu den Teilnehmerländern sein.