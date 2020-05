Laut den Ergebnissen der Umfrage sind rund 73% der Studierenden mit dem Distance Learning insgesamt zufrieden oder eher zufrieden. Das ist Ergebnis des hohen Engagements, das die Lehrenden an der Uni Salzburg an den Tag legen. Viele wünschen sich jedoch mehr oder andere Online Tools und beschreiben teils desolate Zustände in ihren Kursen. „Die Umfrage hat bestätigt was wir aus vielen Mails und Anfragen bereits wussten: Die Online-Lehre funktioniert an vielen Stellen nicht so, wie sie sollte“, resümiert Keya Baier, Vorsitzende der ÖH Universität Salzburg.