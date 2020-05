„Solange die Menschen diese Regeln befolgen, ist es für das Virus so gut wie unmöglich, sich auszubreiten“, meinte Willi im Gespräch mit der „Presse“ (Online). Er stellte auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zumindest teilweise infrage. In geschlossenen Räumen habe dies zwar durchaus seine Sinnhaftigkeit, im Freien sei die Wirkung von Masken aber vernachlässigbar. „Sie zu tragen ist sinnlos“, so das Urteil des Innsbrucker Bürgermeisters.