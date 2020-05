A1 warnt vor einem derzeit kursierenden Trojaner für Geräte mit Googles Android-System. Kunden erhielten aktuell vermehrt E-Mails mit dem Betreff „Wichtige Mitteilung“ oder „Information an Kunden des A1-Mobilfunknetz“, versehen mit der Aufforderung, eine Website zu besuchen und ein „Netzupdate“ zu installieren, so der Mobilfunkabieter in einer Mitteilung vom Montag. A1 sei jedoch nicht Absender dieser E-Mail, das vermeintliche Update stehe im Verdacht, Bankdaten auszuspähen.