„Aggressive Rennen“ in einer Vielzahl von Fahrzeugklassen - von Buggys über Trucks bis hin zu Rock Bouncern sowie klassischen und modernen Rallye-Autos - verspricht Codemasters „DIRT 5“. Der neueste Ableger der beliebten Offroad-Rennspielserie soll Gamer ab Oktober auf PC (via Steam), Xbox One und PS4 an „einige der aufregendsten, exotischsten und malerischsten Orte der Welt“ führen -von Metropolen wie New York und Rio de Janeiro, bis zu den entlegenen Regionen Griechenlands und Chinas. Eine Version für Google Stadia ist für Anfang 2021 geplant, die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 sollen „entsprechend der jeweiligen Timeline“ folgen, wie es in einer Ankündigung heißt. Ein erster Trailer stimmt auf das Racing-Game ein.