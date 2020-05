Die Ansteckungsrate des neuen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter gestiegen. Die Reproduktionszahl liege mit Datenstand Sonntag bei 1,13, schreibt das RKI in einem am Sonntag veröffentlichten Situationsbericht. Jeder Infizierte steckt damit statistisch gesehen mehr als eine weitere Person an, die Fallzahlen würden damit wieder steigen. Der Anstieg mache es erforderlich, die Entwicklung in den nächsten Tagen „sehr aufmerksam zu beobachten“.