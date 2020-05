Dieser Internet-Trend geht im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose: Im Rahmen der „pee your pants challenge“ sind TikTok-Nutzer dazu aufgerufen, sich dabei zu filmen, wie sie sich in die Hose pinkeln. Mit der nicht gerade g‘schmackigen „Herausforderung“ wollte der Initiator eigentlich auf die Sinnlosigkeit vieler Online-Challenges aufmerksam machen.