Der in einen Bestechungsskandal verwickelte Samsung-Erbe Jay Y. Lee will die Leitung des südkoreanischen Konglomerats nicht an seine Kinder weitergeben. Auf seiner ersten Pressekonferenz in fünf Jahren entschuldigte sich Lee: „Wir haben zeitweise die in uns gesetzten Erwartungen nicht erfüllt.“ Zugleich kündigte der 51-Jährige an: „Ich plane nicht, meine Posten an meine Kinder weiterzugeben.“ Konkret wurde Lee, der einen Sohn und eine Tochter hat, nicht.