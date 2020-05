Die derzeit geltende Regelung, dass Unternehmen zweimal drei Monate die spezielle Kurzarbeitsregelung in Anspruch nehmen können, geht manchen Oppositionspolitikern nicht weit genug. Da die türkis-grüne Regierung eine längere Anspruchsdauer nicht zugesichert hat, forderten Vertreter von FPÖ, SPÖ und NEOS am Sonntagabend in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit.