Die Viertelfinal-Partien am 11./12. und 14./15. August - also Hin- und Rückspiele in einer Woche! Die Halbfinals ebenfalls: am 18./19. und 21./22. August. Das Finale ist für 29. August in Istanbul geplant. Das wären also 17 Champions-League-Partien der Finalphase in 22 Tagen. Gut möglich übrigens, dass die Viertel- und Halbfinal-Spiele jeweils an einem (wohl neutralen) Ort gespielt werden, also in Form von Mini-Turnieren.