Wenn es draußen wärmer wird, fühlen sich Insekten in Menschennähe besonders wohl. Viele wollen die ungebetenen Gäste aber nicht auf ihrer Terrasse, und schon gar nicht in ihrem Schlafzimmer haben. Daher findet man an vielen Fenstern Insektenschutzgitter. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung, die vor einem Fenster oder vor einer Tür angebracht wird, um das Eindringen von Insekten in einen Raum zu verhindern.