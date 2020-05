Die Surfszene von Santa Cruz trauert um einer ihrer Kollegen. Kelly war ein routinierter Wellenreiter - in seiner Werkstatt in Santa Cruz stellte er Surfbretter her und war unter Wassersportlern bestens bekannt. Gegen Samstagmittag brach er zum Strand auf, der für Wassersportler bereits wieder geöffnet worden war. In dem Gebiet vor dem Manresa State Beach werden immer wieder vor dem Sommer Weiße Haie gesehen. Es wird angenommen, dass der 26-Jährige von einem Exemplar dieser Art angegriffen wurde.