Ferrara nutzte ihren Post außerdem, um auf ihre „Yes We Can Mobile Schools“-Initiative aufmerksam zu machen, die Bildungsmöglichkeiten für Kinder an der Grenze zwischen den USA und Mexiko anbietet. „Die Quarantäne mag Lucias Babyparty gecancelt haben, aber sie hat uns nicht davon abgehalten, essenzielle Vorräte zu sammeln und an die #YesWeCanMobileSchools zu liefern - Plätze für Mütter und Kinder an der Grenze, um während diesen schwierigen Zeiten lernen, spielen und sicher bleiben zu können“, erklärte der Serienstar.