Wiener Prater präsentiert Covid-19-Maßnahmen

Um zu zeigen, dass sie nicht nur motiviert, sondern auch bereit dazu sind, die Attraktionen wieder zu öffnen, wurden die dafür getroffenen Maßnahmen am Sonntag, dem 10. Mai, vorgestellt. So wurden etwa bei allen Fahrgeschäften Desinfektionsmittel angebracht und sämtliche Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Schutzmasken sowie Einweg- bzw. Stoffhandschuhen ausgestattet. Außerdem wurden Abstandsmarkierungen am und rund um den Calafatiplatz angebracht.