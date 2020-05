Wenn Brasilo-„Zaubermaus“ Marquinho in Minute 57 beim Stangen-Pendler nicht alles Pech der Welt verfolgt hätte, die Erfolgsstory der Salzburger Austria im UEFA-Cup wäre womöglich mit einem Happy End in die rot-weiß-roten Fußball-Annalen eingegangen. Doch die Kugel schoss am geschlagenen Inter-Keeper Walter Zenga vorbei, zurück aufs Feld, Inters phasenweise an die Wand gespielte Star-Crew machte wenig später dank Wim Jonks 1:0 gegen die Baric-Truppe alles klar für die Italiener ...