Nicht nur leben sie gerade in dessen Mega-Villa, es war auch Tyler Perry, der Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle vor wenigen Wochen ganz unbemerkt nach Los Angeles schleuste. Laut eines Berichts der „Daily Mail“ hatte der Hollywood-Mogul seinen 150 Millionen Dollar teuren Embraer-E190 Privatjet nach Vancouver Island geschickt. Dort lebten der Herzog und die Herzogin von Susses mit Söhnchen Archie vorübergehend nach ihrem Wegzug aus London. In einer Top-Secret-Aktion, mit der die Paparazzi ausgetrickst wurden, landeten die britischen Blaublütler unbemerkt Mitte März in der Entertainment-Metropole.