Der Bodensdorfer Arno Blasge beschäftigt sich mit Arbeiten an einem Boot im Gemeindebad. Auch er sperrt seine Camping- und Sportschule zwei Monate später auf. Teenager aus 50 Schulen in ganz Österreich wollten auf seiner Anlage demnächst in den Ossiacher See springen. „Viele hatten auch Reit- und Tennisstunden gebucht.“ Blasge hofft, dass er in der Sommersaison dank der Urlauber aus Österreich mit einem blauen Auge davonkommt.