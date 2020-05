„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man sich nach acht Wochen endlich wieder in die Arme schließen kann“, ist Sabrina Fries (28) aus dem oberösterreichischen Ried im Innkreis glücklich, dass sie am Muttertag endlich wieder ihre Mama in Deutschland besuchen konnte. Die gebürtige Deutsche litt enorm unter den strengen Grenzkontrollen. Auch für Familie Bartscher aus dem bayrischen Eggenfelden war der Besuch bei der Oma in Österreich das Schönste seit Langem.