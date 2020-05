Der Mann stand am Firmengelände in Maria Saal. Plötzlich wurde er von Unbekannten überrascht und überfallen! „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Täter auch bewaffnet gewesen sein“, sagt ein Polizist. Der Kraftfahrer übergab den Räubern seine Brieftasche. Daraufhin flüchteten die Männer in einem dunklen Pkw. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet - jedoch negativ. Das Opfer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Die Erhebungen laufen auf Hochtouren! Für den Fall wird auch ein Dolmetscher benötigt!