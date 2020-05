„Ihre Steuerrückerstattung von 1850 € wurde zurückerstattet“, heißt es wiederum in einer Mail, die vermeintlich vom Finanzamt stammt. Tatsächlich handelt es sich auch hier um eine Falle. „Cyber-Crime zählt auch zukünftig zu den großen polizeilichen Herausforderungen“, ist man sich in der Landespolizeidirektion sicher. Hinzu kommt, dass das Internet auch im Suchtmittelbereich die Arbeit der Polizei erschwert. Durch das so genannte Darknet floriert der Drogenhandel. Positives gibt es hingegen in anderen Bereichen zu vermelden: „Insgesamt konnten in den letzten zehn Jahren die Eigentumsdelikte um 21,3 Prozent verringert werden“, meint Landespolizeidirektor Martin Huber zufrieden.