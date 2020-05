Wegen Anstellung kein Geld

Keine dieser einmaligen 1000 Euro an Hilfe aus dem Fonds flossen an die fünfköpfige Familie Frischmann. Grund: Antragstellerin Regina ist nicht nur die Ehefrau von Familienoberhaupt Martin Frischmann, sondern auch dessen Angestellte in einem gutbürgerlichen Gasthaus im Zentrum von Kufstein.